В народную программу "ЕР" войдут инициативы по развитию образования

Необходимо создавать доступную образовательную среду, подчеркнула Шмелева. По ее мнению, капремонт школ нужно содержательно расширять.
"Надо анализировать все потребности, которые есть и у начальной школы, и у молодых семей. Поэтому родительские комитеты и родительские сообщества важны для контроля капремонта и изменения инфраструктуры", – сказала руководитель "Сириуса" в ходе посещения Нижегородской области.
В региональном минобразования выступили с инициативой добавить к проектам капремонтов школ задачи по обновлению их оборудования. Шмелева сообщила, что предложение войдет в народную программу "Единой России".
Также рассматривается вопрос внедрения продукции молочной кухни в меню садов и школ. Шмелеву высоко оценила эту меру.
Кроме того, она поддержала предложение победителя Международной олимпиады по биологии из Нижнего Новгорода Михаила Хандохина внедрить единую систему поддержки и поощрения призеров соревнований по школьным предметам. Инициатива также найдет отражение в программе "ЕР".
По предложению президента Владимира Путина Елена Шмелева вошла в пятерку лидеров общефедерального списка "Единой России" вместе с министром обороны Сергеем Шойгу, главой МИД Сергеем Лавровым, главврачом Коммунарки Денисом Проценко и детским омбудсменом Анной Кузнецовой.
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