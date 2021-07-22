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Общество
Елена Шмелева предложила субсидировать школы в малых городах

Елена Шмелева предложила субсидировать школы в малых городах

Один из лидеров ОНФ Елена Шмелева в ходе рабочей поездки в Уфу поддержала идею субсидирования школ в малых городах.
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Сопредседатель центрального штаба Общероссийского народного фронта и руководитель образовательного центра "Сириус" Елена Шмелева продолжает рабочие поездки по российским регионам и совместно с ОНФ собирает предложения по развитию системы образования для народной программы партии "Единая Россия".

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Так, на совещании в Уфе во время обсуждения хода реализации программы "Спорт-субсидия", которая действует в России с 2014 года, Елена Шмелева подчеркнула необходимость распространения программы субсидирования сельских школ на образовательные учреждения в небольших городах. Министр образования Республики Башкортостан Айбулат Хажин попросил ее помочь распространить эту инициативу на более широкий список учреждений.

"Будем собирать все предложения в народную программу "Единой России". В ОНФ мы открытии целый портал по сбору предложений в части модернизации образовательного процесса. Нет никаких сомнений, что всем школам нужна инфраструктура и методическая база. Постараюсь оказать максимальное содействие в этом вопросе", – отметила Шмелева.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что общественный деятель согласилась принять предложение президента Владимира Путина и участвовать в парламентских выборах от партии "Единая Россия". По мнению Шмелевой, возможность стать лицом в списке лидеров "ЕР" – это "удивительный уровень доверия и ответственности".

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Фото: Yevgeny Philippov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 июля 2021, 19:14 Источник: ER.RU ✓ Надежный источник

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