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Общество
В Москве разработают стандарт реконструкции старых школ – Собянин

В Москве разработают стандарт реконструкции старых школ – Собянин

Старые школы Москвы реконструируют по единому стандарту, который в том числе будет предусматривать оснащение школ современным оборудованием и технологиями. Этот масштабный проект охватит тысячи школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в Штабе общественной поддержки "Единой России".
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"Мы уже приступили к созданию стандарта реконструкции школ, особенно школ старшеклассников, которые должны быть оснащены новым современным оборудованием, подходами, технологиями и так далее", – сказал Собянин, отвечая на вопрос депутата Госдумы Петра Толстого о планах по модернизации школ, построенных в советское время в 1960-70-х годах.

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Собянин подчеркнул, что это масштабный проект, реализация которого потребует времени. "Это реально огромный проект, и его невозможно реализовать вот так на раз. Речь идет о тысячах зданиях, которые используют в работе <…> Они не плохие, там я бы не сказал, что это разруха, в большинстве – неплохо, но, конечно, хочется новое качество", – добавил мэр.

По словам Петра Толстого, реализация такого проекта в столице даст импульс к изменению в образовании всей страны, уверен депутат.

Как отметил Собянин, сегодня школы должны обучать на уровне предпрофессионального образования. "Такие подходы уже были, пробовали на нескольких школах. Но мы поняли, что надо стандартизировать, действительно, чтобы это была единая технология высокого уровня, охватывающая всю образовательную систему", – добавил он.

Мэр пояснил, что модернизация старых школ – следующий этап развития Москвы. Он напомнил, что город уже проводит масштабную реконструкцию поликлиник, построенных в 1960-70-х годах и ранее.

"Сложно что-то сказать об улучшении дел в здравоохранении, если человек лет 20-30 ходит в поликлинику, а там ничего не меняется. Поэтому мы приняли решение о комплексной модернизации первичного звена на базе морально устаревших корпусов, зданий", – рассказал мэр.

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Сергей Собянин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июля 2021, 20:32

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