В Москве разработают стандарт реконструкции старых школ – Собянин

Старые школы Москвы реконструируют по единому стандарту, который в том числе будет предусматривать оснащение школ современным оборудованием и технологиями. Этот масштабный проект охватит тысячи школ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече в Штабе общественной поддержки "Единой России".



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