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Общество
Володин оценил ситуацию с рекламой на YouTube: Это жадность

Володин оценил ситуацию с рекламой на YouTube: Это жадность

YouTube вводит рекламу без согласия правообладателя, чтобы заработать на людях, написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. Он обвинил администрацию видеохостинга в жадности и злоупотреблении своим положением на медиарынке.
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С 1 июня YouTube начнет вставлять рекламу во все видео. Также видеохостинг обложит налогом иностранных блогеров, включая россиян.

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YouTube забывает, что существует благодаря пользователям, права которых он нарушает, прокомментировал ситуацию Володин. Получение сверхприбылей оказалось важнее прав граждан, посетовал спикер.

"За этим – жадность IT-компаний и злоупотребление своим положением на медиарынке", – написал председатель Госдумы.

Решение YouTube вставлять рекламу без ведома пользователей означает то, что на людях хотят заработать и получить еще большую прибыль, констатировал политик.

Володин призвал выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. "Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", – считает он.

При отсутствии единых норм подобные действия нужно регулировать через национальные законодательства стран, добавил спикер Госдумы.

Ранее председатель ГД анонсировал рассмотрение законопроекта о "приземлении" крупных IT-компаний. На следующей неделе Совет Госдумы определит дату рассмотрения документа.

Деятельность зарубежных IT-компаний в России необходимо отрегулировать и ввести экономические меры на случай нарушений с их стороны, считает спикер.

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Вячеслав Володин. Фото: Duma.gov.ru
23 мая 2021, 16:57 Источник: Телеграм-канал Вячеслава Володина ✓ Надежный источник

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