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Общество
Поведение американских журналистов удивило Лаврова

Поведение американских журналистов удивило Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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Глава МИД удивился поведению американских репортеров. Вместо того, чтобы по обыкновению выкрикивать вопросы, они сидели молча. "Даже ваши журналисты сегодня не задают вопросы", – обратился Сергей Лавров к госсекретарю США.

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Сергей Викторович Лавров министр иностранных дел России

После шутки представители американских СМИ все же решили задать несколько вопросов, один из них касался судьбы проекта "Северный поток – 2". Но, как отмечает "Комсомольская правда", ответов репортеры так и не услышали.

Отметим, что Лавров не раз ругал иностранных журналистов за неподобающее поведение. Во время официальных мероприятий репортеры громко задают вопросы и иногда даже перебивают спикеров.

Переговоры российского министра и американского госсекретаря проходили в Рейкьявике и длились около двух часов. Сергей Лавров назвал прошедшую беседу конструктивной и отметил, что Москва и Вашингтон готовы наладить дипотношения.

15 апреля власти Соединенных Штатов объявили о новых санкциях против России и сообщили о высылке десяти дипломатов. Под ограничения попали 16 физических лиц и 16 организаций. Меры также коснулись российского государственного долга.

В марте американский президент Джо Байден дал большое интервью, где резко высказался о своем коллеге Владимире Путине. Демократ обвинил Москву в многочисленных кибератаках и в попытках вмешаться в ход выборов.

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Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Автор: 20 мая 2021, 11:11 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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