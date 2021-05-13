В приложении "Моя Москва" появился раздел "История платежей"

В 2020 году стала доступна новая версия приложения "Моя Москва". Разделы "Главная", "Новости", "Платежи", "Услуги"," Поиск" стали располагаться не на одном экране, а в разных блоках. Также появились виджеты. Они отображают информацию о записи к врачам, об эвакуации автомобиля и напоминания о передаче показаний счетчиков прямо на главном экране.
Недавно в приложении появился новый раздел – "История платежей". В нем пользователи могут найти и скачать квитанцию об оплате единого платежного документа, штрафов ГИБДД, счетов за электроэнергию или занятия в кружках и секциях. При этом платеж должен был производиться не раньше 1 декабря 2020 года.
В пресс-службе Департамента информационных технологий рассказали, что электронный архив в приложении "Моя Москва" избавит граждан от необходимости хранить дома множество бумажных квитанций: "Это поможет жителям быстро подтвердить оплату".
Приложение "Моя Москва" можно установить на смартфон с операционной системой iOS или Android. Оно было запущено в 2019 году. С того момента его установили 2,2 миллиона интернет-пользователей.
Стоит отметить, что сейчас разработчики приложения тестируют голосовой помощник. Новая функция, которая использует синтез и распознавание речи, доступна пока 10% пользователей. В скором времени ее смогут оценить все.
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