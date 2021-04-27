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Общество
Когда отключат горячую воду в 2021 году в Москве и регионах

Когда отключат горячую воду в 2021 году в Москве и регионах

С наступлением лета россиян волнует график отключений горячей воды. В 2021 году в Москве и регионах также будут проводиться плановые работы. Подробности – в материале "Дни.ру".
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Когда отключат горячую воду в 2021 году

Информация о графике отключения горячей воды интересна тем, кто хочет быть готовым к этому неизбежному периоду. Наши сограждане на протяжение некоторого времени самостоятельно нагревают воду в кастрюлях и ведрах, относясь к плановым работам с пониманием.

При этом точная дата начала плановых работ каждый раз разная. Выяснить, когда именно грядет отключение горячей воды, самостоятельно не получится. Горячую воду перекрывают для проведения запланированных работ. Точное время определяется административно.

Россиян информируют о предстоящем отключении горячей воды. Объявление с графиком и датами начала и окончания работ обычно размещают на подъездной двери, чтобы все жильцы были готовы. Однако есть возможность узнать даты заранее.

Отключение горячей воды в Москве

Власти столицы составили график отключения горячей воды. План доступен на порталах mos.ru и moek.ru. Кроме того, его можно посмотреть в мобильных приложениях "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

11 мая стартует подготовка к новому отопительному сезону в Москве. Чтобы узнать, когда из кранов потечет только холодная воды, жителям мегаполиса надо ввести свой адрес проживания в поисковой строке сервиса. Затем человек увидит график отключения горячей воды на экране телефона или другого гаджета.

Горячую воду в столице отключают для подготовки отопительной системы к следующему сезону. Проводятся профилактические работы и при необходимости ремонтируются износившиеся детали трубопроводов.

Отключение горячей воды в Санкт-Петербурге

График отключения горячей воды в Санкт-Петербурге зависит от того, кто из теплоснабжающих организаций обслуживает дом. Каждая из них имеет свой календарь.

В Северной столице работают четыре основных компании: ГУП "ТЭК Санкт-Петербург", "Теплоэнерго", Теплосеть Санкт-Петербурга, ТГК-1. Проверить актуальную информацию можно в специализированном разделе сайта.

График отключения горячей воды в городах России в 2020 году

В разных регионах страны график отключения горячей воды будет зависеть от решений региональных властей, готовности инфраструктуры и эпидемиологической ситуации. С приближением дат информации о начале и окончании плановых работ в каждом субъекте будет поступать больше.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/globallookpress.com
Автор: 27 апреля 2021, 00:18 Источник: Сайт мэра Москвы ✓ Надежный источник

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