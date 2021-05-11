Депутаты обсудят контроль за оборотом оружия после трагедии в Казани

Иногда депутатов критикуют за жесткие меры в вопросах предотвращения вовлечения детей в противоправную деятельность, отметил Володин. Но много подобных ситуаций происходит с использованием интернета, поэтому важно проанализировать эти вопросы и вопросы, связанные с оборотом оружия, сказал спикер.
Он напомнил, что соответствующее поручение дал глава государства. "Давайте поддержим нашего президента», — добавил Володин.
Спикер призвал искать причины подобных трагедий, а не заниматься популизмом. «Есть те, кто в этой ситуации начнет говорить о другом. Те, кто будут строить на этом политику. Этого нельзя делать», — сказал Володин.
Бессодержательная полемика решить проблему не поможет, уверен спикер. "А нам надо решить ее в корне», — считает Володин.
Утром 19 мая в гимназии на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Погибли 10 человек, 21 получил ранения различной степени тяжести. Владимир Путин поручил срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия.
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