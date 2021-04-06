Скандалы шоу-бизнеса: яркое за неделю Manizha едет на "Евровидение-2021" Новости сериалов Гороскоп

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Общество
Кремль подтвердил проведение Парада Победы 9 мая

Кремль подтвердил проведение Парада Победы 9 мая

Парад в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая на Красной площади. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
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Генеральная репетиция Парада Победы пройдет на Красной площади 7 мая. В пресс-службе президента объявили о начале аккредитации журналистов на мероприятия.

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В Кремле ответили на вопрос о проведении парада Победы в этом году

 Дмитрий Сергеевич Песков

Дмитрий Сергеевич Песков пресс-секретарь президента России

В День Победы глава государства традиционно возложит венок и цветы к могиле Неизвестного солдата, сообщает агентство «Интерфакс».

Напомним, что 25 марта министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что парады в День Победы пройдут в 28 городах. 29 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об активной подготовке к проведению "Бессмертного полка".

В 2020 году из-за пандемии коронавируса 9 мая состоялась только воздушная часть парада. Сухопутную перенесли на 24 июня. Акция "Бессмертный полк" прошла 9 мая в формате онлайн.


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Фото: Kremlin Pool /Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 14:01 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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