Володин назвал плюсы законопроекта о "гаражной амнистии" для миллионов людей

Закон
позволит гражданам в течение пяти лет, до 1 сентября 2026 года, бесплатно
получить в собственность государственные и муниципальные земельные участки, на
которых находятся их гаражи. Принятие данных поправок коснется
более чем трех с половиной миллионов наших граждан. Об этом рассказал Председатель
Госдумы Вячеслав Володин.
Он уточнил, это касается гаражей, построенных до 30 декабря 2004 года – до введения в действие Градостроительного кодекса. Речь, в первую очередь, идет о гаражах, которые многие граждане построили еще в советское время. Воспользоваться "гаражной амнистией" смогут и наследники, и те, кто купил гараж у первоначального владельца. В отношении таких объектов будет действовать упрощенный порядок оформления земельных участков.
Кроме того, как отметил Вячеслав Володин, ко второму чтению была одобрена поправка, распространяющая "амнистию" на земельные участки под "сваренными" металлическими (некапитальными) гаражами, если земля под ними была выделена гаражному или гаражно-строительному кооперативу.
"Сегодня большое количество гаражей не оформлено, люди пользуются ими "на птичьих правах" и не могут распорядиться имуществом по своему усмотрению – продать или передать по наследству. Мы этот правовой пробел устраняем. Закон, который вступит в силу с 1 сентября, поможет им в упрощенном порядке стать полноценными собственниками", – отметил Вячеслав Володин.
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