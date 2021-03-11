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Общество
В РКН назвали абсурдными заявления Twitter об ограничении свободы дискуссии

В РКН назвали абсурдными заявления Twitter об ограничении свободы дискуссии

Заявления американской соцсети Twitter о том, что Роскомнадзор своими мерами пытается ограничить свободу дискуссии в интернете, являются абсурдными, отметил замглавы РКН Вадим Субботин. Ранее ведомство начало замедлять работу интернет-площадки в России из-за многочисленных нарушений законодательства.
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"Что можно сказать, если интернет-сервис называет распространение детской порнографии, призывы к суициду, пропаганду наркотиков общественной дискуссией?" – сказал Субботин агентству "Интерфакс".

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Замглавы РКН сообщил, что ведомство готово к диалогу с соцсетью по вопросу удаления запрещенного в России контента. Но ответной реакции от Twitter нет, отметил Субботин.

По его словам, работа социальной сети замедляется на всей территории России. Мера распространяется на изображения и видео, текстовые сообщения пользователям доставляются без замедлений, уточнил Субботин.

Он заверил, что сбои в работе некоторых интернет-ресурсов в России не связаны с действиями РКН по замедлению Twitter. Это подтвердили технические специалисты "Ростелекома", сказал Субботин.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителя Twitter, что соцсеть обеспокоена "попытками ограничить свободу дискуссии в интернете".

Роскомнадзор со среды, 10 марта, начал замедлять скорость работы соцсети на всех мобильных устройствах и половине компьютеров. Причиной стало неудаление Twitter порнографического, наркотического и суицидального контента.

С 2017 года Роскомнадзор направил в администрацию соцсети 28 тысяч первоначальных и повторных требований об удалении опасного контента. Но до сих пор ресурс не заблокировал более трех тысяч материалов с деструктивной информацией.

На фоне замедления работы акции Twitter начали стремительно падать. К вечеру 10 марта их стоимость снизилась на 2,78% – до 65,64 доллара за штуку.

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Фото:Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Автор: 11 марта 2021, 12:14 Источник: "Интерфакс" ✓ Надежный источник

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