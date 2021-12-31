Модестов день: традиции и приметы 31 декабря

31 декабря 2021 года православные верующие чтят память святителя Модеста.

Святитель Модест

В нынешний церковный праздник люди вспоминают о благочестивом муже Модесте, который жил в Малой Азии еще в 7-м веке. Модест стал известен сначала как настоятель Феодосиевской обители, а затем как архиепископ в Иерусалиме. Во времена его жизни персы разрушили множество христианских святынь и убили верующих. Святитель Модест положил много сил на восстановление церквей и храмов, а также отыскал и похоронил останки убитых христиан.

Что нельзя делать 31 декабря

31 декабря в народе называли Модестовым днем или Скотохранителем, так как святитель считался покровителем домашних животных. Зная о том, какой сегодня православный праздник, веряне издавна придерживались целого ряда запретов.

Так в Модестов день запрещалось оставлять на открытой поверхности ножи и ножницы, а также сосуды с водой без крышек, чтобы ими не воспользовалась всякая нечисть. Кроме того, в канун Нового года нельзя было стричь волосы, зашивать одежду и чинить поломанную утварь, ругаться, кричать и сплетничать. Мусор полагалось не выбрасывать, а сжигать.

Приметы и традиции

По традиции в этот церковный праздник люди благодарили святого Модеста, молились ему о здоровье скота и защите от хищников. В этот день представители мужского пола собирались за столом и ели мясные блюда. Часто плошку с лакомством оставляли и для домового, чтобы он помогал в дальнейшем во всех семейных делах.

Также в представлении народа церковный праздник 31 декабря всегда был связан с рядом погодных примет. Поверья гласили: