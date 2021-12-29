Агеев день: традиции и приметы 29 декабря

29 декабря 2021 года православные верующие чтят память пророка Аггея.

Пророк Аггей

В этот православный праздник веряне вспоминают о десятом из двенадцати малых пророков. Аггея считают одним из последних ветхозаветных пророков. Он жил примерно за пять веков до прихода Иисуса Христа. Достоверных сведений о жизни этого благочестивого мужа довольно мало. Известно лишь, что Аггей составлял речи, в которых порицал правителя за бездействие. Считается, что этот пророк предсказал освобождение вавилонского народа из иудейского плена.

Что нельзя делать 29 декабря

На Руси в этот церковный праздник в народе был установлен целый ряд запретов. Так считалось, что в Агеев день нельзя выходить из дома без особо важных дел, тем более вечером. С наступлением темноты злые духи особенно сильны. Также 29 декабря запрещалось делать серьезную уборку или иные хозяйственные работы, заниматься шитьем и, конечно, нельзя было ссориться.

Зная, какой сегодня церковный праздник, люди всегда воздерживались от спиртного и от мяса, ведь в этот день продолжается Рождественский пост. А вот рыба в этот православный праздник дозволялась.

Приметы и традиции

В народе нынешний церковный праздник называли не только Агеевым днем, но и днем Аггея Зимоуказчика. Эта дата всегда была связана с множеством примет и традиций. Традиции предписывали в этот день собираться с семьей, желательно у затопленной печи. Также считалось, что 29 декабря пора начинать подготовку к Новому году.

Погодные приметы в этот церковный праздник гласят: