Данилов день: народные приметы 30 декабря

30 декабря 2021 года православные верующие чтят память пророка Даниила.



Пророк Даниил

Церковный праздник 30 декабря в народе называют Даниловым днем в честь ветхозаветного пророка Даниила. Еще будучи совсем юным, Даниил попал в вавилонский плен. Там он продолжал свято верить в Бога, сумел выучиться и даже получил должность при дворе.

Вспоминая, какой сегодня православный праздник, веряне часто рассказывают известное предание о том, как Даниил чудом остался жив в яме со львами. Пророк и трое его единомышленников отказались строить гигантскую статую правителя, за что все были подвергнуты страшному наказанию, но остались невредимы. После этого даже царь-язычник поверил в Бога отпустил Даниила и его товарищей.

Что нельзя делать 30 декабря

В нынешний церковный праздник особое значение имеют сны, так как Даниил считается их толкователем и провидцем. Именно со сновидениями связаны некоторые запреты этого дня. Так 30 декабря запрещается резко будить того, кто спит, и целовать спящих детей. Сны в Данилов день люди всегда старались запомнить как можно лучше, ведь в них могли содержаться какие-то важные знаки.

Приметы и традиции

Согласно народным традициям, в этот церковный праздник люди всегда жарко топили печи в домах, а с наступлением темноты даже разжигали костры на улице, чтобы отпугнуть стужу и нечистые силы. Многие на Руси в Данилов день носили в кармане монетку, чтобы привлечь достаток.

Также в представлении народа нынешний православный праздник всегда был связан с множеством погодных примет. Поверья гласят: