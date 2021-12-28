Трифонов день: приметы и традиции 28 декабря

28 декабря 2021 года православные верующие чтят память Трифона Печенгского.

Трифон Печенгский

Сегодняшний церковный праздник в народе называют Трифонов день в честь известного святого, который жил еще в 16-м веке в Новгородской области. В миру этого человека звали Митрофаном, но в церкви он взял имя Трифон. Мужчина услышал голос свыше, который призывал его идти на север, чтобы проповедовать там христианство. Так он оказался на далеком Кольском полуострове, где основал Троицкий Печенгский монастырь и стал его игуменом.

Что нельзя делать 28 декабря

Зная о том, какой сегодня православный праздник, на Руси всегда говорили о моряках. Дело в том, что Трифон считается покровителем представителей этой профессии. Именно поэтому в этот церковный праздник нельзя ссориться с моряками и рыбаками. Не стоит даже говорить о них плохо, ведь в противном случае можно иметь дело с их влиятельным заступником. Также в этот день нельзя ругать погоду и не стоит ходить в лес, чтобы не заблудиться.

Приметы и традиции

На Руси в Трифонов день традиционно рассыпали по снегу вокруг крыльца горящие уголья. Так в этот церковный праздник отпугивали злых духов. Согласно обычаю, этот день благоприятен для любых дел и начинаний, связанных с учебой или любой профессиональной деятельностью. Также хорошо в этот день помогать нуждающимся – такая помощь обязательно вернется сторицей.

Нынешний церковный праздник славен и своими погодными приметами: