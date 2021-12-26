День святого Евстратия: традиции и приметы 26 декабря

26 декабря 2021 года верующие отмечают церковный праздник в честь святых мучеников Евстратия, Авксентия, Евгения, Мардария и Ореста. Эти христиане пострадали за веру в начале четвертого века в Севастии.

История

Чтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Согласно древним документам, первым принял мучения пресвитер Аравийской церкви Авксентий. Его посадили в тюрьму язычники. Глядя на его мужество и силу духа, военачальник Евстратий исповедовал себя христианином, за что его истязали.

Оба мученика были казнены. Затем о своей вере во Христа заявили также простолюдин Мардарий и воин Орест. Их также приговорили к казни.

Что нельзя делать 26 декабря

В этот церковный праздник нельзя сквернословить. Наши предки считали, что иначе с неба прямо на голову упадет ведьма. Также запрещается в этот православный праздник оставлять у входа в жилище веники.

Приметы и традиции

Этот православный праздник связан со множеством примет.С 26 декабря было принято следить за погодой в течение 12 дней. Каждый из них предсказывал погоду на свой месяц, начиная с января. Наши предки верили, что на Евстратия ведьмы собираются на посиделки.