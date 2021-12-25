День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря

Славяне отмечали День Спиридона Солнцеворота в календаре, как особо значимую дату. Церковный праздник 25 декабря тесно связан с природными явлениями.

Небесные тела на Руси воспринимались как чудо, ведь изучение космоса в те времена было недоступно. Солнцу придавали особое значение, как источнику тепла и света. Как правило, с 25 декабря (по новому стилю) день увеличивался, а ночь становилась короче. Считалось, что солнце поворачивается к лету и гонит зиму прочь. Так со временем возник праздник День Спиридона Солнцеворота.

ИСТОРИЯ

25 декабря 2021 года — день памяти Спиридона Тримифунтского. Святитель жил в четвертом веке от Рождества Христова и был очень щедрым человеком. Изначально он трудился пастухом, а большую часть заработка отдавал нуждающимся. За добрые дела Спиридон получил способность к целительству и стал лечить больных людей. Когда чудотворца избрали епископом, он продолжил праведную жизнь в заботе об окружающих.

День Спиридона Солнцеворота по традиции начинают отмечать с рассветом. Восход издавна символизирует обновление и начало новой жизни. Крестьяне в эту дату молились о богатом урожае. Женщины пекли круглый хлеб. Мужчины по вечерам разжигали костры. Принято было забираться на возвышенности и выкрикавать приветствия солнцу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ

Категорически запрещено сидеть дома в потемках — важно, чтобы в жилище проникало как можно больше солнечных лучей. Постарайтесь провести 25 декабря в хорошем освещении.

Нельзя брать в руки острые предметы — в День Спиридона Солнцеворота они несут угрозу для зрения. Откажитесь от ножниц, иголок и прочих бытовых вещей, если суеверны.

Работать не рекомендуется. Охота в церковный праздник тоже под запретом. На Руси поговаривали, что можно уйти на нее и не вернуться домой.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ и обычаи

День Спиридона Солнцеворота помогал людям определять погоду на будущее. Если на улице небесное светило ярко освещает округу — под Новый год будут морозы. Темная ночь — к теплой зиме и пасмурному лету.

Чтобы куры хорошо неслись 25 декабря, их кормят особым способом. Нужно сыпать зерно наседкам из правого рукава. А чтобы деревья росли большими и здоровыми, в церковный праздник с них стряхивают снежный покров.

Для защиты дома от нечистой силы наши предки помещали на порог топор, причем обязательно острием вверх. Считалось, что это очень мощный оберег от злых духов в День Спиридона Солнцеворота.