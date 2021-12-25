Развод Григория Лепса Бузова публично сцепилась с экс-мужем Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Господи, помилуй: изможденный вид 62-летней Кадышевой напугал народ
"Муж любуется мною каждый день": изменившая до неузнаваемости Кадышева об уколах красоты
Аж перья летят: Драка Кудрявцевой и Соседова попала на камеру
Конфуз под окнами Путина: Вовк закатила скандал в Кремле
партнеры
Суббота
25 декабря
Лента новостей
02:27
День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря
23:59
Кейт Миддлтон с мужем и детьми готовят побег из королевской семьи
21:54
Сделала грудь? Барановская сверкнула возбужденными сосками
20:39
Политолог Ищенко: Силовой сценарий на Донбассе нельзя считать маловероятным
20:24
В Алтайском крае грузовой поезд сбил пассажирский автобус
19:53
Молодой мускулистый красавец утешил жену Лепса накануне развода
19:39
В тире Томска обнаружили два трупа
19:35
Пока другие пашут: 44-летняя Маликова отсудила пенсию по старости
18:38
Первую жену Грачевского оставили у разбитого корыта: Отказано в наследстве
18:28
Копия Хюррем: внебрачная дочь звезды "Великолепного века" Узерли потрясла народ
17:40
"Две полоски – оно!": Миронова засветила тест после слухов о разводе
17:33
Кейт Уинслет разрыдалась на встрече с жутко постаревшим Леонардо Ди Каприо
17:12
"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой
17:12
"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой
17:05
"Вышла замуж за маму": Супруга Вениамина Смехова пожаловалась на судьбу
16:57
"Пропал дар речи": Изуродованная Поплавская разрыдалась от обиды
16:44
Сочетание двух тяжелых болезней убило звезду "Шерлока Холмса и доктора Ватсона"
16:33
Интимный недуг? Нагиев шокировал россиян просьбой найти венеролога
16:08
Год изменял с Асмус и выгнал за порог: что стало с брошенной женой Гарика Харламова
16:04
Не считайте чужие деньги: Сраженная порчей Гузеева плюнула в дотошный народ
16:04
Неподдельное отчаяние Семиной и эмоции битой Драпенко: как снимали сериал "Вечный зов"
15:53
В США угрожают России войной из-за Украины
15:51
"Глупая девочка": 50-летнюю Кудрявцеву размазали по стенке после скандала
15:42
"Сердце замерло": не выдержавший разлуки Эмин вернулся к бывшей жене
15:31
Покойный Градский побил Гагарину
15:21
"Испортили друг друга": Клава Кока оказалась первой у Александра Реввы
15:14
"Все знали, что я буду": Бузова нелепо оправдалась после нападок на Тарасова
15:02
"Женитьба": Грымов впервые объяснил свой умысел в отношении разведенной Лолиты
14:55
Измученная параличом Крючкова пристала к служителям монастыря: Слова излишни
14:46
Обнародовано имя самого дорогого артиста страны: Киркорову и Пугачевой далеко
14:26
Вернулась на шест: невестка-стриптизерша сумела досадить Королевой
14:24
Метеозависимых людей предупредили о резких перепадах давления в Москве и Подмосковье
14:14
Тодоренко бросила рыдающего сына ради загара: Поступила как взрослая
14:11
Правозащитник назвал первопричину подорожания продуктов в России
14:02
"Лет 5 прогрессировала": Тяжелобольной Фомин перенес сложную операцию
13:59
"Мне всегда не хватает": неудовлетворенная Салтыкова пожаловалась на жизнь
13:59
"Мне не стыдно": Обрюзглый Малахов предстал с раздутым лицом после слухов о болезни
13:32
Мужа Заворотнюк внезапно признали святым: Называем Иисус Христос
13:23
Раскрывшую тайну личной жизни Марию Куликову сняли на диване в объятиях мужчины
13:06
"Сколько кругов ада!": Джанабаева в бешенстве от условий жизни
13:05
"Ее только обсирают": униженную Бузову втоптали в грязь
13:05
Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
12:58
"Состояние молодости, свободы и разврата": Лепс решил тряхнуть стариной
12:57
Отчаявшийся от одиночества Батрутдинов начал принимать гормональные таблетки
12:53
"Я благодарен истории с коронавирусом": кощунственное заявление Киркорова
12:44
Россиян предупредили о росте цен на жилье на 15-20%
12:26
Поклонники отвернулись от Хилькевич после вопроса президенту: Прогиб засчитан!
12:15
"Боль и обиды": Что скрывала Фриске на смертном одре
12:14
"Перестала разговаривать": измученной Кожевниковой потребовалась помощь специалистов
12:10
"Ты скоро родишься": Устроившая ажиотаж певица Слава показала внушительный живот
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Отрезала кожу, сделала 8 абортов и тащит на себе 32-летнего сына: как живет обнищавшая Алиса Мон
"Все говорят, что у меня хороший вкус!": как живет изменившаяся донельзя 62-летняя Кадышева
Шнуров и Собчак решили обратиться к Путину лично
Богатый любовник-иностранец, свадьба с миллионером назло бабушке: какой выросла внучка Софии Ротару
"Размозжу ему башку!": Припавший к бутылке Успенский бросался на ребенка среди ночи
"Агата, не бери": Муцениеце умоляют не прощать кусающего локти Прилучного
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Общество
День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря

День Спиридона Солнцеворота: народные приметы 25 декабря

Славяне отмечали День Спиридона Солнцеворота в календаре, как особо значимую дату. Церковный праздник 25 декабря тесно связан с природными явлениями.
прочитано 482 раза

Небесные тела на Руси воспринимались как чудо, ведь изучение космоса в те времена было недоступно. Солнцу придавали особое значение, как источнику тепла и света. Как правило, с 25 декабря (по новому стилю) день увеличивался, а ночь становилась короче. Считалось, что солнце поворачивается к лету и гонит зиму прочь. Так со временем возник праздник День Спиридона Солнцеворота.

ПО ТЕМЕ

Никонов день: традиции и приметы 24 декабря

 Православные праздники

Сюжеты Православные праздники

ИСТОРИЯ

25 декабря 2021 года — день памяти Спиридона Тримифунтского. Святитель жил в четвертом веке от Рождества Христова и был очень щедрым человеком. Изначально он трудился пастухом, а большую часть заработка отдавал нуждающимся. За добрые дела Спиридон получил способность к целительству и стал лечить больных людей. Когда чудотворца избрали епископом, он продолжил праведную жизнь в заботе об окружающих.

День Спиридона Солнцеворота по традиции начинают отмечать с рассветом. Восход издавна символизирует обновление и начало новой жизни. Крестьяне в эту дату молились о богатом урожае. Женщины пекли круглый хлеб. Мужчины по вечерам разжигали костры. Принято было забираться на возвышенности и выкрикавать приветствия солнцу.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 25 ДЕКАБРЯ

Категорически запрещено сидеть дома в потемках — важно, чтобы в жилище проникало как можно больше солнечных лучей. Постарайтесь провести 25 декабря в хорошем освещении.

Нельзя брать в руки острые предметы — в День Спиридона Солнцеворота они несут угрозу для зрения. Откажитесь от ножниц, иголок и прочих бытовых вещей, если суеверны.

Работать не рекомендуется. Охота в церковный праздник тоже под запретом. На Руси поговаривали, что можно уйти на нее и не вернуться домой.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ и обычаи

День Спиридона Солнцеворота помогал людям определять погоду на будущее. Если на улице небесное светило ярко освещает округу — под Новый год будут морозы. Темная ночь — к теплой зиме и пасмурному лету.

Чтобы куры хорошо неслись 25 декабря, их кормят особым способом. Нужно сыпать зерно наседкам из правого рукава. А чтобы деревья росли большими и здоровыми, в церковный праздник с них стряхивают снежный покров.

Для защиты дома от нечистой силы наши предки помещали на порог топор, причем обязательно острием вверх. Считалось, что это очень мощный оберег от злых духов в День Спиридона Солнцеворота.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Зимнее солнце. Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 декабря 2021, 02:27 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Покойный Градский побил Гагарину

Поклонники приняли решение

Шоу-бизнес

"Мне не стыдно": Обрюзглый Малахов предстал с раздутым лицом после слухов о болезни

Шоумен обратился к россиянам
Шоу-бизнес

"Танк, которому ***": раскрыта правда об Ольге Бузовой

Певица опять удивляет
Шоу-бизнес

"Когда слова не нужны": бывший муж Бородиной показал видео из спальни с Гузеевой

Курбан Омаров заинтриговал публику

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 10 по 26 декабря 2021 года
Какие знаки зодиака получат повышение в 2022 году
Какие знаки зодиака разбогатеют в 2022 году
Гороскоп на неделю с 6 по 12 декабря 2021 года

Здоровье

Впервые за два месяца: коронавирус в России заразил порядка 24 тысячи человек за сутки
В России выявили свыше 25 тысяч новых заражений коронавирусом COVID-19
Обнародованы снимки нового штамма коронавируса "омикрон"
Число новых случаев коронавируса в России достигло 25 907

Спорт

Недавно госпитализированную Татьяну Тарасову отпустили домой
В Москве жестоко избили олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева
"Сжимал Загитову, как губку": женатый Ягудин проговорился о тайне "Ледникового периода"
Кабаеву уличили в нарушении правил на собственном турнире

Регионы

В тире Томска обнаружили два трупа
В Самарской области 4 рыбака утонули в ледяной воде
Пассажир набросился на начальника следовавшего в Москву поезда
Жительницы Серпухова расплачивались за покупки чужой банковской картой
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+