Филимонов день: традиции и приметы 27 декабря

27 декабря – день, когда христиане чтят память святых, которые умерли во имя веры.

ИСТОРИЯ

Народное поверье гласит, что в третьем веке в Египте жил некий Аполлоний. Он уверовал во Христа, а потому не хотел принимать участие в языческих обрядах. Однажды он попросил Филимона подменить его во время жертвоприношения, чтобы не совершить грех. Однако оказалось, что Филимон сам верит в христианскую религию. Тогда Аполлоний решил покаяться. Обоих мужчин в итоге казнили. Перед смертью святые страдали от пыток, в которых участвовал египтянин Ариан. Но он не смог спокойно жить с грузом вины, через некоторое время и он покаялся и крестился. За Арианом последовали охранники, среди которых был Феотих. Правительство не стало терпеть такой дерзости и казнило отступников.

ТРАДИЦИИ И ПРИМЕТЫ

Считается, что этот день является самым темным. В старину люди были уверены, что нечисть будет существовать в этом мире, пока тьма не исчезнет. По народным поверьям, всякие чудовища в этот день выходят и подбираются близко к домам, пугая народ. Также Филимонов день предсказывал погоду на последующую зиму и будущее лето:

Если ударят морозы, то лето обещает быть жарким

Снежный день – предвестник хорошего урожая

Переменчивая погода говорит о том, что вскоре начнется оттепель

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ

Есть определенные требования, которые необходимо соблюдать в Филимонов день. Так, нужно сперва умыться, а потом уже выходить из дома. Кроме того, в этот день стоит обходить стороной конные прогулки, так как на нельзя садиться на лошадь.Также нельзя начинать что-либо делать, если ты предварительно не обрызгался водой.