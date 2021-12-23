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Общество
День Мины Красноречивого: народные приметы 23 декабря

День Мины Красноречивого: народные приметы 23 декабря

Православные люди отмечают 23 декабря День Мины Красноречивого. В этот церковный праздник почитают мученика с уникальными способностями.
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ИСТОРИЯ

Мина Александрийский принял мученическую смерть в третьем веке, будучи проповедником христианства. Его называли Красноречивым из-за выдающихся ораторских качеств. Святому удалось приобщить к вере многих язычников. Также он прославился как целитель, поскольку помогал вылечить болезни глаз. В День Мины Красноречивого 23 декабря следует придерживаться правил, как и в другие церковные праздники.

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ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 ДЕКАБРЯ

Незамужним девушкам запрещено выпекать кулинарные изделия. Иначе тот, кто полакомится этой пищей, потеряет покой. Также нельзя всматриваться в огонь и заглядывать в глаза незнакомым — это к ухудшению зрения.

В День Мины Красноречивого лучше сидеть дома и отказаться от скверных слов. Крик, брань и возмущения 23 декабря 2021 года верующими исключаются.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Особое внимание уделяется погоде. Если она ясная, а на небе ни облачка — грядут морозы. Мерцание звезд — к стуже, а их яркий свет — к холодам. Если в церковный праздник 23 декабря валит снегопад — урожай будет небогатым. Сильный ветер и отсутствие осадков предрекают засуху будущим летом.

День Мины Красноречивого ждут, чтобы произнести заговор от полуношницы. В народе им пользуются, когда человека мучает бессоница и он плохо спит.


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Церковные свечи. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 23 декабря 2021, 19:49 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник

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