День Мины Красноречивого: народные приметы 23 декабря

ИСТОРИЯ
Мина Александрийский принял мученическую смерть в третьем веке, будучи проповедником христианства. Его называли Красноречивым из-за выдающихся ораторских качеств. Святому удалось приобщить к вере многих язычников. Также он прославился как целитель, поскольку помогал вылечить болезни глаз. В День Мины Красноречивого 23 декабря следует придерживаться правил, как и в другие церковные праздники.
ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 23 ДЕКАБРЯ
Незамужним девушкам запрещено выпекать кулинарные изделия. Иначе тот, кто полакомится этой пищей, потеряет покой. Также нельзя всматриваться в огонь и заглядывать в глаза незнакомым — это к ухудшению зрения.
В День Мины Красноречивого лучше сидеть дома и отказаться от скверных слов. Крик, брань и возмущения 23 декабря 2021 года верующими исключаются.
НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ
Особое внимание уделяется погоде. Если она ясная, а на небе ни облачка — грядут морозы. Мерцание звезд — к стуже, а их яркий свет — к холодам. Если в церковный праздник 23 декабря валит снегопад — урожай будет небогатым. Сильный ветер и отсутствие осадков предрекают засуху будущим летом.
День Мины Красноречивого ждут, чтобы произнести заговор от полуношницы. В народе им пользуются, когда человека мучает бессоница и он плохо спит.