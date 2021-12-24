Никонов день: традиции и приметы 24 декабря

История
Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. В народе этот церковный праздник называют Никонов день. Православные 24 декабря вспоминают преподобного Никона Печерского, монаха Киево-Печерского монастыря. Жил он на рубеже XI — начале XII веков в Киеве. Никон принял иночество, но в 1096 году был взят в плен половецкими войсками.
Находясь в неволе и перенося все мучения, свыше ему был послан дар — своей молитвой исцелять людей. Умер преподобный в середине XII века и был погребен в Ближних пещерах в Киево-Печерской лавре, где покоятся мощи других святых.
Святой Никон
В этот православный праздник святому Никону традиционно молились, чтобы отогнать от себя нечистую силу. Считается, что в этот церковный праздник поутру нужно зажигать лампадку. Христиане верят, что ее свет способен отогнать бесов.
Что нельзя делать 24 декабря
В этот церковный праздник, особенно вечером, женщинам нельзя было ничего делать по дому, а мужчинам охотиться или рыбачить. Запрещено в этот день гадать и ворожить, надевать старую или нестираную одежду, ругаться и ссориться.
Приметы и традиции
В народе верят, что в этот православный праздник на вихрях метели катаются ведьмы и колдуны, а по снегу прыгают. Так что без надобности на улицу люди старались не выходить. Традиционно 24 декабря наши предки следили за поведением животных, чтобы понять, какая наступит погода в ближайшие дни:
- Если белки в одном дупле гнездятся, стоит ждать сильных морозов.
- Кот тянется к печи — к метели и холодному ветру.
- Собака из будки не вылезает — к вьюге.
- У скота пропал аппетит – к изменению погоды.
- Вороны каркают у трубы — к оттепели.