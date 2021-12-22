День иконы Божией Матери "Нечаянная радость": народные приметы 22 декабря

История
Чтобы узнать, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. 22 декабря верующие чествует икону Божией Матери "Нечаянная радость", которая считается чудотворной. Ее историю изложил святитель Димитрий Ростовский в начале XVIII века.
По преданию, молодой грешник обычно молился перед иконой Богородицы, когда собирался совершить что-то порочное. Изображение ожило, и он искренне уверовал, начав отмаливать грехи.
В память об этом событии была написана икона "Нечаянная радость" и установлен церковный праздник 22 декабря. В этот православный праздник верующие обращаются к иконе, когда хотят родить ребенка, просят о здоровье детей и благополучии, молятся об исцелении от болезней и зависимостей, мире в семье и душевном спокойствии, защите от врагов.
Что нельзя делать 22 декабря
В этот церковный праздник женский труд считается плохой приметой. Особенно это касается беременных. Ждущим ребенка женщинам в этот день нельзя выходить из дома, шить и вязать, переступать через острые предметы, разводить огонь. Наши предки верили, что это может навредить будущей матери и малышу. Также, по поверьям, в этот православный праздник нельзя поднимать упавшие острые предметы, совершать спонтанные покупки, ходить в лес, стоять на пороге, заводить новые знакомства и делать предложение руки и сердца.
Приметы и традиции
22 декабря в народе называют Анна Темная или Холодная, потому что на эту дату приходится День зимнего солнцестояния. 22 декабря – самая длинная ночь и самый короткий день в году. Мать Девы Марии считают покровительницей беременных. Также 22 декабря считали своим праздником и пчеловоды. Они обязательно посещали в этот день свои ульи.
- Если 22 декабря днем метет метель, то ночью ударит
мороз.
- Если около солнца видны "столбы", то стоит ждать мороза и снега.
- Если много инея на деревьях – к хорошему урожаю.
- Если намело бугры снега – к обильному урожаю.