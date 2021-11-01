Праздник святого Садока: традиции и приметы 1 ноября

История
Для того, чтобы понять, какой сегодня праздник, стоит обратиться к старинным источникам. Так, 1 ноября 2021 года христиане восточного обряда вспоминают пророка Иоиля и перенесение мощей преподобного Иоанна Рыльского; западного же – праздник День всех святых, который "закрывает" древний язычески Хэллоуин. В народном календаре церковный праздник 1 ноября известен как Иванов день или День Садока. Он приурочен к встрече зимы.
Святой Садок
В этот церковный праздник вспоминают жизнь священномученика Садока. Он считается небесным покровителем людей, которые скончались без покаяния. Святой Садок был преемником священномученика Симеона. Однажды он увидел сон, в котором святой Симеон предупреждал его о предстоящей ему мученической смерти.
Раньше считалось, что 1 ноября нечисть поднимается из пекла в наш мир и начинает пугать прохожих, а ведьмы устраивают свои шабаши. Для того, чтобы отпугнуть нечистую силу, крестьяне сами наряжались в костюмы страшилищ и устраивали шумные шествия.
Что нельзя делать 1 ноября
В этот православный праздник запрещалось оставлять сушиться вещи на ночь. Иначе нечистая сила могла туде залезть, а потом вселиться в человека. Нельзя было убивать пауков 1 ноября. Считалось, что в их обличии в дом наведываются умершие родственники. Нельзя было оборачиваться, если кто-то услышал звук шагов за спиной. Кроме того, запрещалось отказывать в милостыне.
Приметы и традиции
Церковный праздник 1 ноября в народном календаре был проводами осени и встречей зимы. Наши предки в этот православный праздник угадывали погоду на будущее, и какой урожай ждать.
- На Ивана коням давали отдохнуть и кормили досыта.
- Народ старался в этот день отдыхать, а вечером делиться страшными историями.
- В этот праздник на столе было блюдо из курицы.
- Если в этот церковный праздник на крышу дома прилетела сова, то в этой семье скоро будет горе и кто-то умрет.
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