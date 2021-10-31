День евангелиста Луки: что нельзя делать 31 октября

В этот церковный праздник существуют определенные традиции и ограничения, которые верующим людям стоит соблюдать.
История
Евангелист и апостол Лука родился в Антиохии Сирийской, был одним из 70 апостолов и сподвижником апостола Павла. Принял учение от самого Господа. Сопровождал апостола Павла в его благовестническом подвиге. Скончался от мучений в городе Фивы. По преданью, именно он написал первые иконы Божьей Матери. Церковный праздник евангелиста Луки отмечается в Православной и Католической церквями.
Что нельзя делать 31 октября
Задаваясь вопросом "какой сегодня праздник", стоит помнить и об ограничениях, издревле соблюдаемых в этот день. Православный праздник евангелиста Луки считается особенным для работников медицины и живописцев. В этот день традиционно просят семейного счастья. В этот церковный праздник не стоит свататься и ходить на свидания, свадьба на Луков день принесет проблемы в семье. Нельзя вспоминать умерших по имени. Маленьким девочкам не стоит дарить кукол, так как в будущем это повлечет проблемы с детьми. Не стоит занимать и одалживать деньги, а также вести подсчеты. В этот православный праздник не стоит хвастаться здоровьем, иначе можно накликать болезнь.
Традиции и приметы
31 октября 2021 года православные отмечают праздник евангелиста Луки. В этот день стоит обратить внимание на народные приметы, так как они могут многое рассказать о будущем.
- Если звезды ночью тусклые – быть дождю
- Листья на деревьях все еще не опали – до холодов еще есть время
- Густые облака предвещают похолодание
- Если не выпадет снег – зима наступит поздно
- Южный ветер дует к потеплению
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