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Общество
День Осия Колесника: народные приметы 30 октября

День Осия Колесника: народные приметы 30 октября

30 октября 2021 года православные верующие отмечают День Осия Колесника.
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30 октября называется также Осием Осенним или Осием Грязником, так как за окном в этот день как правило грязь и ненастье. Считалось, что в эту пору осень подходит к своему логическому завершению, и начинается зима. Народ активно к ней готовится.

ИСТОРИЯ

30 октября 2021 года отмечается день памяти пророка Осия, который был первым из двенадцати меньших пророков Господа. По преданию, Осий жил в царстве Израильском в IX веке. В ту пору многие люди перестали вспоминать единого бога и стали жить по языческим правилам. Осий проповедовал христианство и обращал людей к Богу. Он разоблачал веру язычников. Осий предрек Израильскому царству набег ассирийцев в наказание за отсутствие веры. Также он предрек рождение богомладенца за тысячу лет до появления на свет Иисуса.

ТРАДИЦИИ и приметы

В народе святого пророка Осия считают покровителем лошадей, упряжек и повозок. Верующие молятся этому святому о благополучной дальней дороге и сохранности транспорта.

Если 30 октября кошка беспробудно спит, это к теплу. Если гусь машет крыльями, ожидайте дождь. Если рыбки повыскакивали из аквариума, к ненастью. Если солнце садится за тучу, к непогоде на следующий день. Красная луна к ветру. Если же на небе белый и почти прозрачный месяц виден на ясном небе 30 октября – это к резкому наступлению заморозков.

ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 30 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

  • Нельзя мыться и париться. Разрешается только быстрая гигиена. Считалось, что вода смывает защиту от болезней.
  • Нельзя браться за новое дело, все новые задумки не будут воплощаться в жизнь.
  • В этот церковный праздник нельзя делиться ни с кем своей радостью.

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Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 октября 2021, 04:24 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник

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