День Трофима и Зосимы: что нельзя делать 2 октября

2 октября православные верующие чтят память преподобного Трофима и святого Зосимы. В народе праздник прозвали Трофимовы вечерки и Трофим и Зосима.



История

Зосима жил в IV веке. Христианин не мог жить в одном городе с язычниками, поэтому удалился в пустыню, где мирно соседствовал с дикими животными. Однажды во время охоты правитель Киликии увидел его и захотел узнать, каким волшебством Зосима укрощает хищников. Старец ответил, что у него одно средство — вера в Христа. Правитель приказал пытать Зосиму, чтобы заставить отречься от веры. Старец стал молиться, и на площади появился лев. Правитель велел отпустить святого, но тот тут же умер.

Трофим пострадал за веру в III веке. Однажды в Антиохии во время языческого праздника он вместе с другом Савватием молили Бога наставить жителей путь спасения. Об этом узнал правитель и приказал их казнить.

Традиции

Наши предки отмечали 2 октября праздник меда, поскольку Зосима был покровителем пчел. Крестьяне в этот день обирали мед с пасек и всех им угощали. Одним из традиционных блюд на Трофимовы вечерки были оладьи, которые макали в мед.

Молодежь 2 октября проводила Трофимовы вечерки. Девушки присматривали на празднике женихов. Кроме того, в этот день было принято собирать грибы-листопадники.

Приметы

Народ верил, что если в этот день раздавался сильный гром, то зимой снега практически не будет. Если ветер дул с южной стороны, то урожай озимых будет хорошим. Если погода в этот день была туманной, но теплой, то осень будет солнечной.

Что нельзя делать



В День Трофима и Зосимы нельзя было выяснять отношения, ссориться и сквернословить. Считалось, что весь негатив, который высказывает человек, может обернуться против него. Нельзя было ходить на рыбалку. Под строгим запретом на Трофимовы вечеринки была уборка в доме. Иначе можно вымести из дома все хорошее.