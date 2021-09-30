Вера, Надежда, Любовь: что нельзя делать 30 сентября

В этот день православные верующие вспоминают святых мучениц Веру, Надежду и Любовь.

30 сентября в православном календаре отмечается День Веры, Надежды и Любови. Люди вспоминают и молятся за святую Софию и ее дочерей – мучениц Веру, Надежду и Любовь. В народе отмечали этот день как Всесветные бабьи именины.

В предании говорилось, что мать София испытала страшное горе, потеряв троих дочерей. Православные верующие знали, какое испытание выпало на семью. Женщины в ней страдали и мучались.

Святая мученица София после родов назвала дочек в честь трех важнейших христианских добродетелей Веры, Надежды и Любви. Девушки посвятили жизнь церкви и проповедовали христианство среди неверующих.

Император Адриан приказал арестовать благочестивых девушек и привести их на личный суд. Он велел им отречься от христианства и принести жертву языческим богам. Но девушки не послушались его и подверглись страшным пыткам.

Веру, Надежду и Любовь пытали на глазах у матери. Несмотря на издевательства, девушки остались верны Богу и не отреклись от христианства.

В конце пыток жестокий император приказал отсечь девушкам головы. После казни несчастной матери Софии разрешили забрать изуродованные тела трех своих дочерей.

Безутешная София похоронила их по всем христианским канонам на возвышенности рядом с городом. Три дня София не уходила с могилы и лила там слезы, после чего измученная испустила дух.

30 сентября женщинам полагается поминать святых мучениц и просить благословения своим семьям. Также принято печь пироги в ночь на 30-е сентября.

Начинать этот день нельзя со смеха и веселья в знак поминовения святых мучениц. В этот день каждая женщина и девочка должна поплакать, чтобы потом весь год не реветь.

Что нельзя делать 30 сентября

В этот день нельзя начинать утро со смеха. Нельзя планировать серьезных дел, так как они ни к чему полезному не приведут. Нельзя заниматься рукоделием, так как в этот день есть риск причинить себе травму.

Напомним, 27 сентября отмечался праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня.