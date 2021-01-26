Володин выразил соболезнования в связи со смертью Приходько

Известный государственный деятель и дипломат, Приходько внес значимый вклад в укрепление России и ее системы госуправления, отметил спикер.
"Сергея Эдуардовича отличали личная порядочность и ответственное отношение к работе. Он пользовался заслуженным авторитетом и уважением. Светлая память", – приводит слова Володина пресс-служба ГД.
Сергей Приходько ушел из жизни в возрасте 64 лет. Он родился в Москве в 1957 году, окончил МГИМО. Работал в посольстве СССР в Чехии.
После ухода с дипломатической службы занимал посты помощника президента, замглавы администрации президента. В 2013-2018 годах руководил аппаратом правительства в должности вице-премьера. В 2020 году стал помощником нового главы кабмина Михаила Мишустина.
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