Россиян предостерегли от несанкционированной акции во Внуково

Руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова предостерегла россиян от участия в несанкционированной акции в аэропорту Внуково 17 января. Организация и участие в подобного рода собраниях влечет за собой ответственность.



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