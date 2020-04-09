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Общество

"Мир распадется": описано страшное будущее после пандемии коронавируса

Кадр из фильма "2012"
Коронавирус кардинально изменит геополитический ландшафт. Мир разделится на три самостоятельные зоны, а международное законодательство умрет. С таким прогнозом выступил политолог Дмитрий Куликов. 
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Свое видение мира после пандемии коронавируса эксперт описал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". По его мнению, мировая политическая и экономическая системы сильно изменится.

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Из-за пандемии коронавируса на планете появятся три крупных независимых области – американская, российская и китайская, они будут существовать автономно друг от друга. В таких условиях международное право прекратит существование, считает Куликов.

К такой геополитической конфигурации приведут действия США, в том числе в нефтяной сфере, полагает эксперт. Доллар, уверен он, перестанет быть мировой резервной валютой, поэтому американцы будут делать ставку на свои сланцевые ресурсы.

Политолог напомнил, что сейчас США перекупают предназначенные европейским странам грузы с масками и аппаратами ИВЛ. Дальше – больше, считает Куликов. "Это цветочки по сравнению с той политикой, которая будет проводиться в части значимых ресурсов", – приводит слова аналитика "Царьград".

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона человек. Центром пандемии остаются США – более 400 тысяч заболевших, из них около 100 тысяч – в 8,5 миллионном Нью-Йорке. Для помощи медикам и волонтерам в город введены подразделения Национальной гвардии.

В России коронавирус обнаружен у 10131 человека. Выздоровели почти 700 пациентов. Большинство регионов страна продолжают находиться в режиме всеобщей изоляции.

Автор: 9 апреля 2020, 21:49

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