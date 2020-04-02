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Общество

Собянин отложил введение пропускного режима

Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Кирилл Зыков
Решение главы государства об объявлении нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля дало хороший результат, большинство москвичей остаются дома, отметил мэр столицы Сергей Собянин. По словам градоначальника, пока в пропускном режиме нет необходимости.  
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В четверг, 2 апреля, президент России Владимир Путин продлил нерабочие дни до начала мая из-за распространения коронавируса. В Москве сложилась наиболее сложная ситуация с COVID-19, поэтому все введенные ранее ограничения в столице будут продлены до первого числа следующего месяца, сообщил Собянин в своем блоге.   

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Сергей Семенович Собянин

Сергей Семенович Собянин мэр Москвы

Кроме того, горожане по-прежнему должны соблюдать режим самоизоляции, особенно это касается жителей старшего поколения. После 14 апреля им будет выплачена вторая часть материальной помощи – две тысячи рублей, отметил мэр.  

При этом первая нерабочая неделя показала, что необходимости введения пропусков для передвижения по Москве нет. Большинство жителей столицы продолжают оставаться дома и соблюдают режим самоизоляции, подчеркнул мэр.   

"Москвичи проявили ответственную гражданскую позицию и солидарность в борьбе против коронавируса, против общей беды. Я искренне вам признателен", – написал градоначальник в своем блоге.   

Однако к такому вопросу мэрия может вернуться, если будет увеличиваться число нарушений домашнего режима. Собянин выразил надежду, что такого не произойдет.   

Во время нерабочей недели продолжают работать продовольственные магазины, банки, салоны сотовой связи, аптеки, зоомагазины, действуют государственные учреждения и системы жизнеобеспечения. В то же время заведения общепита, торговые центры, спортивные клубы и другие места массового скопления людей остаются закрытыми.   

Число заболевших коронавирусом в России достигло 3548 человек. Больше всего заболевших в Москве, почти половина из них – моложе 45 лет. По словам Собянина, соблюдение режима самоизоляции зараженными COVID-19 и членами их семей будет контролироваться при помощи современных технологий. 

Напомним, что Сергей Собянин возглавляет рабочую группу по борьбе с распространением коронавируса. Первое ее заседание состоялось 16 марта.

25 марта президент Владимир Путин обратился к нации и объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Также были обхявлены меры социальной поддержки населения и бизнеса.   

На следующий день в Москве был введен режим самоизоляции для пенсионеров старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями, а 29 марта домашний режим был введен для всех жителе столицы. Такие же меры введены в Подмосковье. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал регионы обратить внимание на опыт Москвы. Примеру столицы последовали большинство субъектов федерации.   

В то же время депутаты Госдумы приняли законы по обращению главы государства, направленные на поддержку населения и бизнеса. Кроме того, одобрены поправки, которые дают правительству право вводить режимы чрезвычайной ситуации и повышенной готовности. Кроме того, ужесточается уголовная или административгая ответственность за нарушение карантина.   

Закон об ужесточнии ответственности за нарушение режима самоизоляции приняли и в Мосгордуме. Градоначальник подписал его 2 апреля. Михаил Мишустин поручил Сергею Собянину привлечь сотовых операторов для соблюдения режима карантина в столице.  

Автор: 2 апреля 2020, 21:44

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