Раскрыты альтернативные сценарии парада Победы – 2020

Распространение коронавируса в России вносит коррективы в майские торжественные мероприятия. Как сообщил РБК со ссылкой на собственные источники в Минобороны и Администрации президента, власти рассматривают несколько альтернативных вариантов проведения парада Победы.
Один из них предполагает перенесение тожества на осень. Речь идет о том, чтобы приурочить парад к окончанию Второй мировой войны. В нашей стране это 3 сентября.
Также рассматривается вариант провести торжества в начале ноября. 7 ноября 1941 года на Красной площади состоялся парад в присутствии Иосифа Сталина. Войска сразу шли на фронт на борьбу с немецкими захватчиками.
В то же время обсуждается вариант проведения парада 9 мая. В таком случае мероприятие пройдет при пустых трибунах.
Однако официальный представитель военного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков опроверг сообщения об изменении даты и формата парада Победы. "Все идет по плану", – цитирует его "Комсомольская правда".
Ранее в Кремле заявили об отсутствии планов по ограничению майских торжеств. Там отметили, что окончательное решение будет приниматься в зависимости от ситуации с распространением коронавируса.
Число зараженных COVID-19 в России достигло 3548 человек плюс 771 случай за сутки. Больше всего заболевших зафиксировано в столице – 595. В Московской области выявлено 43 случая, в Санкт-Петербурге – 22.
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