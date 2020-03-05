Решительный Путин довел до истерики нервного Эрдогана

Судьба Сирии будет решаться на переговорах Реджепа Тайипа
Эрдогана с президентом России Владимиром Путиным. Встреча пройдет 5 марта в
Кремле. Но шансов на удачный исход переговоров у Анкары, видимо, не много: в
Москву турецкий лидер летит без козырей, полагает Михеев.
В сирийском Идлибе дела у Эрдогана идут скверно: его армия не смогла помочь боевикам отбить стратегически важный город Серакиб и трассу М-5. У президента Турции началась "форменная истерика", написал политолог в своем телеграм-канале "Железная логика".
"Обращение в НАТО, шантаж ЕС беженцами, заявления о проливах и 16 войнах с Россией – это именно признаки истерики", – цитирует эксперта портал "Царьград".
По его мнению, турецкий лидер переоценил свои возможности. Благодаря помощи российских военных советников сирийская армия сейчас сильнее, чем была несколько лет назад, отметил эксперт. А вот боевики свой запал растеряли, уверен Михеев.
Поведение России тоже оказалось для Эрдогана сюрпризом. Вместо поиска компромиссов и переживаний за судьбу "Турецкого потока" и проливов, Кремль занял твердую и хладнокровную позицию. Москва будет вести борьбу с террористами до их уничтожения, говорил ранее министр иностранных дел Сергей Лавров.
Напомним, что 1 марта турецкие войска начали операцию в Сирии. Анкара признают потерю 55 человек, хотя в экспертной среде говорят о 120 погибших. Кроме того, сирийским войскам удалось сбить несколько дорогостоящих ударных беспилотников.
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