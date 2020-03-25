СМИ: Принц Чарльз заразился коронавирусом

Появилась информация, что COVID-19 добрался до королевской семьи. Не помогла даже самоизоляция.

СМИ Великобритании сообщили, что у сына Елизаветы II принца Чарльза обнаружили коронавирус. Симптомы у него слабые. Пока не ясно, появится ли официальная информация по этому поводу. Новость обсуждает издание RT.

Стоит отметить, что принцу Чарльзу 71 год, он находится в той категории людей, для которых коронавирус может быть предельно опасным. К слову, у его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы инфекцию не обнаружили.

Общественность гадает, каким образом мог "подцепить" COVID-19 наследник британского престола. В последнее время во дворце были предприняты меры по борьбе с пандемией. Елизавета II отменила несколько мероприятий, при встрече члены королевской семьи перестали пожимать гостям руки.

Возможно, вирус передался Чарльзу от недавно зараженного сотрудника Букингемского дворца. COVID-19 у него обнаружили еще до того, как королевская семья покинула Лондон.

Напомним, Елизавета II и ее супруг принц Филипп уехали в Виндзор. Там они пробудут в изоляции до тех пор, пока не прекратится пандемия. Принц Чарльз с супругой сейчас находятся в резиденции в Шотландии.