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СМИ: Принц Чарльз заразился коронавирусом

Принц Чарльз. Фото: Guo Chen/Xinhua/www.globallookpress.com
Появилась информация, что COVID-19 добрался до королевской семьи. Не помогла даже самоизоляция.
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СМИ Великобритании сообщили, что у сына Елизаветы II принца Чарльза обнаружили коронавирус. Симптомы у него слабые. Пока не ясно, появится ли официальная информация по этому поводу. Новость обсуждает издание RT.

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Стоит отметить, что принцу Чарльзу 71 год, он находится в той категории людей, для которых коронавирус может быть предельно опасным. К слову, у его супруги, герцогини Корнуольской Камиллы инфекцию не обнаружили.

Общественность гадает, каким образом мог "подцепить" COVID-19 наследник британского престола. В последнее время во дворце были предприняты меры по борьбе с пандемией. Елизавета II отменила несколько мероприятий, при встрече члены королевской семьи перестали пожимать гостям руки.

Возможно, вирус передался Чарльзу от недавно зараженного сотрудника Букингемского дворца. COVID-19 у него обнаружили еще до того, как королевская семья покинула Лондон.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, Елизавета II и ее супруг принц Филипп уехали в Виндзор. Там они пробудут в изоляции до тех пор, пока не прекратится пандемия. Принц Чарльз с супругой сейчас находятся в резиденции в Шотландии.

Автор: 25 марта 2020, 13:52

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