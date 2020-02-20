Американцы жестоко унизили российских военных в Сирии

Судя по комментариям, инцидент стал ощутимым ударом по самолюбию россиян. Они стали свидетелями того, как американские солдаты едва не спровоцировали ДТП: вынудили наших военных съехать на обочину, где те чуть не сбили человека, а затем вовсе спихнули с дороги. Ответить "автохамам с пулеметом на крыше" машина под флагом России не смогла.
Выяснилось, что столь развязно патруль США вел себя на территории, где не должен был находиться. Столкновение произошло близ населенного пункта Камышлы. Указанный район полностью контролируется сирийской армией. Возможно, это была намеренная провокация с целью проверить реакцию Дамаска. Либо же американские военные заплутали и спешили вернуться в безопасное место.
Есть вероятность, что солдаты США не придают серьезного значения договоренностям, нормам, законам и линиям разграничения. "Похоже, что просто решили срезать маршрут", – цитирует НСН старшего преподавателя Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрея Чупрыгина.
Примечательно, что совсем недавно в районе населенного пункта Камышлы российские военные спасли американских коллег. Те вторглись в контролируемую сирийскими войсками зону, а когда их остановили на блокпосту – открыли огонь на поражение. Прикрывали отход солдат США российские силы.
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