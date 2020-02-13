США ввели новые санкции против России

Администрация Соединенных Штатов ввела ограничительные меры в отношении трех российских компаний. Санкции коснулись "Научно-производственного объединения машиностроения", "Кумертауского авиационного производственного предприятия" и "Конструкторского бюро приборостроения".

По версии Вашингтона, эти компании нарушают закон о нераспространении оружия массового уничтожения в отношении Ирана, Сирии и КНДР. Как передает РИА ФАН, ограничительные меры вступили в силу 3 февраля этого года.