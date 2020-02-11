Экстрим без больничной койки: как сделать BoogelWoogel безопасным

В апреле на сочинском курорте "Роза Хутор" пройдет высокогорный карнавал BoogelWoogel 2020. Гостям обещают массу развлечений: игры, конкурсы, соревнования и даже заезд девушек в соблазнительных купальниках. Но в потоке безудержного веселья не стоит забывать и о безопасности. А с этим у организаторов карнавала, как выяснилось, не все в порядке: в прошлом году на всю страну прогремела история парня из Санкт-Петербурга. Для него жизнерадостный карнавал закончился на больничной койке.



Сотрясение мозга, сломанная челюсть и восемь выбитых зубов - с таким "багажом" 23-летний Егор Б. из Санкт-Петербурга вернулся с карнавала BoogelWoogel в прошлом году. Молодой человек участвовал в шуточном конкурсе. Правила были нехитрые: разогнаться на снежном склоне и быстрее всех пролететь бассейн с водой.



Хорошее настроение, позитивная атмосфера, ревущая толпа - неприятностей ничего не предвещало. К тому же, петербуржец профессионально занимался спортом и умел не только стоять на доске, но и выполнять трюки.

Парень лег на доску для серфинга головой вперед, разогнался на склоне и влетел в бассейн. Водная гладь была преодолена за секунду, но вместо комфортного финиша впереди парня ждала лавка с бетонными краями, на которой сидели зрители. В нее Егор и влетел со всей скорости.

Парня экстренно госпитализировали в одну из сочинских больниц. Диагноз медиков был неутешительный: закрытая черепно-мозговая травма и перелом верхней челюсти. В довесок к этому молодой человек лишился восьми зубов.

Как на пути Егора оказалась роковая скамейка – непонятно. По правилам техники безопасности никаких преград, тем более таких массивных, на пути спортсменов быть не должно. Это очевидно даже для человека, далекого от подобных развлечений.

Как писала "Комсомольская правда" со ссылкой на очевидцев, скамейку установили для судейского состава, который наблюдал за спуском участников и их прыжками. Но возникает вопрос: неужели оценить мастерство спортсменов нельзя было с других точек? К примеру, расположив судей по краям бассейна, а не прямо на пути несущегося словно гоночный болид экстремала. Думается, что вид оттуда был бы не хуже, зато участники конкурса были бы в безопасности.

После случившегося в прессе писали, что скамейку самостоятельно принесли гости фестиваля. Но даже если так, то почему самовольный поступок никто не пресек? Получается, что организаторы по каким-то причинам не обратили внимание или не придали значения тому, что у них под носом грубо нарушили правила безопасности. Не влети в эту скамейку Егор, о ее бетонные края обязательно разбился бы кто-то другой.

После инцидента пострадавшего петербуржца госпитализировали в больницу. По словам парня, организаторы фестиваля отговорили его писать заявление в полицию, пообещав выплатить компенсацию и полностью оплатить лечение. "Претензий у меня нет. В следующем сезоне планирую вновь приехать на мероприятие, только хорошее слышал о фестивале. Всякое случается в жизни, и неприятности бывают. Но организаторы меня поддерживают", – говорил тогда пострадавший.

Прошел год, но обещанной поддержки молодой человек, с его слов, так и не дождался. "На словах все это и закончилось. Мне помогают родители, потому что сам я не могу устроиться на работу. Толком денег заработать не могу – как только появляются, сразу идем лечиться. Денег нет — сидим, ждем", – передает слова пострадавшего портал "Блокнот".

В этом году BoogelWoogel вновь собирает любителей яркого и экстремального отдыха. Карнавал пройдет на "Розе Хутор" с восьмого по 12 апреля. Егор снова собирается на фестиваль, но уже не в качестве участника. Молодой человек планирует встретиться с организаторами мероприятия и поговорить о печальных делах минувшего года.

Очевидно, что организаторам BoogelWoogel следует внимательнее относиться к вопросам безопасности. На подобных массовых мероприятиях, к тому же изрядно приправленных экстремальными конкурсами, риск получить травму серьезно возрастает. Сохранность жизни и здоровья участников должны быть у организаторов в приоритете. Хочется надеяться, что в этом году трагических инцидентов удастся избежать.

Впрочем, участникам фестиваля тоже стоит быть аккуратнее. Веселье весельем, но относиться к собственной безопасности спустя рукава нельзя. Перефразируя известную пословицу – на Boogel надейся, но и сам не плошай.