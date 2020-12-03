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Общество
Володин рассказал о плюсах реформы системы ОМС

Володин рассказал о плюсах реформы системы ОМС

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Поправки в закон об обязательном медицинском страховании (ОМС) повысят качество медпомощи, уверен спикер Госдумы Вячеслав Володин. Нижняя палата приняла документ в третьем, окончательном чтении.

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Согласно законопроекту, высокотехнологичные медицинские центры и клинические базы медуниверситетов будут финансироваться из федерального ОМС. Система станет работать без посредников в лице страховых компаний.

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Вячеслав Викторович Володин

Вячеслав Викторович Володин председатель Госдумы России

Поправки нужно было обязательно принимать, убежден спикер. Высокотехнологичные медцентры будут защищены от угрозы недостаточного финансирования, сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".

Деньги в медцентры будут поступать напрямую из федерального ОМС. "Причем с введением коэффициента – это важно, потому что у них уровень затрат на оказание медицинской помощи другой, его нельзя соизмерять с обычной городской больницей", – пояснил председатель нижней палаты.

Реформа увеличит объемы финансирования и избавит систему от проволочек, убежден Володин.

"Качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти", – подчеркнул он.

Спикер отметил поддержку законопроекта со стороны главы Минздрава Михаила Мурашко.

Автор: 3 декабря 2020, 13:57 Источник: Сайт Государственной Думы ✓ Надежный источник

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