Володин рассказал о плюсах реформы системы ОМС

Согласно законопроекту, высокотехнологичные медицинские центры и клинические базы медуниверситетов будут финансироваться из федерального ОМС. Система станет работать без посредников в лице страховых компаний.
Поправки нужно было обязательно принимать, убежден спикер. Высокотехнологичные медцентры будут защищены от угрозы недостаточного финансирования, сказал Володин в интервью телеканалу "Россия 24".
Деньги в медцентры будут поступать напрямую из федерального ОМС. "Причем с введением коэффициента – это важно, потому что у них уровень затрат на оказание медицинской помощи другой, его нельзя соизмерять с обычной городской больницей", – пояснил председатель нижней палаты.
Реформа увеличит объемы финансирования и избавит систему от проволочек, убежден Володин.
"Качество оказания медицинской помощи от этого должно вырасти", – подчеркнул он.
Спикер отметил поддержку законопроекта со стороны главы Минздрава Михаила Мурашко.
Популярные темы форума
Диего ушел в вечность
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Рашка-Парашка
Вопрос к мужчинам
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Парень бьёт
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?