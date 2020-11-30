РДШ и Константин Ивлев представили новое меню школьных столовых

В школе №17 города Одинцово 30 ноября состоялась пресс-конференция, посвященная старту нового проекта Российского движения школьников "Шеф в школе: Перезагрузка школьного питания". Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева и шеф-повар Константин Ивлев представили новые концепции школьного питания.



РДШ провело мониторинг системы школьного питания. Участвовали 3,5 тысячи школьников со всей страны. 47% учащихся жаловались на невкусную еду. Это и стало предпосылкой для создания проекта.



Ирина Плещева указала на тесную связь темы школьного питания с вопросами воспитания. Ребята хотят участвовать в обсуждении вопросов, которые касаются их напрямую.

Исполнительный директор РДШ отметила, что зачастую на столах нет салфеток, сервировочных ножей, соли. Дети готовы активно участвовать в перезагрузке системы школьных столовых. Только за первую неделю на проект "Шеф в школе" поступило 1,5 тысячи заявок.

По словам Плещевой, самыми нелюбимыми блюдами у школьников оказались рыбные котлеты, жареная печенка и гороховое пюре. А самыми желанными – овощные салаты, фрукты, овощи и разнообразная выпечка.

"Дети хотят, чтобы к ним относились как к равным, чтобы их уважали, к ним прислушивались, чтобы они имели возможность принимать участие в решение тех вопросов, которые к ним относятся напрямую, и в первую очередь, в вопросах питания. Да, взрослые много делают, чтобы улучшить ситуацию с питанием в школах, но нужно дать возможность детям активно участвовать в этом процессе", – отметила глава РДШ.

Известный шеф-повар Константин Ивлев презентовал новую концепцию школьного питания. У детей будет возможность выбора из нескольких вариантов. Среди нововведений – сезонные продукты и джемы, новые форматы подачи и сервировки.





Ивлев провел дегустацию и показал, как будут выглядеть и подаваться блюда. Гости смогли попробовать новое меню от шеф-повара. На линии раздачи были мешочки из сыра сулугуни с зеленью, овощное соте и запеченная с сыром и шпинатом куриная грудка. Последнюю дети особенно оценили.

Ивлев предлагает дать школьникам выбор из основного меню, безглютенового и вегетарианского.

"Необходимо сделать питание разнообразным, чтобы был выбор: два-три салата, несколько супов, гарниров, блюд мясо-птица и рыба или морепродукты. Только при вкусном и разнообразном питании дети перестанут перекусывать на ходу фастфудами и чипсами", – убежден шеф-повар.

Новые подходы к организации школьного питания уже начали внедряться. В начале ноября РДШ и Константин Ивлев побывали в одной из школ Солнечногорска. Вместе с главой округа и учащимися они обсудили концепцию и продегустировали меню.

В скором времени проект "Шеф в школе" распространится на разные регионы. Следующим станет Ненецкий автономный округ.