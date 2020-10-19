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Общество
РДШ и ТНТ исполняют мечту учительницы из Москвы

РДШ и ТНТ исполняют мечту учительницы из Москвы

Фото:рдш.рф
Победившая COVID-19 учительница из Москвы Олеся Пономарева мечтает о пластической операции. Болезнь изменила черты ее лица – теперь она не снимает маску. О проблеме педагога ее ученицы рассказали в рамках акции "Российского движения школьников (РДШ) "Мечта учителя".
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В начале октября Россия отмечала День учителя. "Российское движение школьников" запустило к празднику акцию. Учащиеся рассказывали о мечтах своих учителей, а вышедшие в топ посты были выставлены на голосование. Набравшие больше всего голосов мечты должны быть исполнены.

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На первое место вышла история Олеси Пономаревой. Она набрала 6,8 тысячи голосов.

РДШ обратилась к специалистам программы "Перезагрузка" на телеканале ТНТ. Ее эксперты помогли многом преобразиться людям. Канал сразу откликнулся на просьбу о помощи, но предупредил: путь не будет простым. Врачи не нашли у педагога противопоказаний и подтвердили, что она может стать участницей программы.

"Это была идея моих учеников, рассказать о моей мечте. Они написали у себя в соцсетях, что хотят снова видеть мою улыбку", – рассказала Олеся Пономарева. Она поблагодарила учеников и всех проголосовавших за поддержку. Педагог верит: все обязательно получится.

Шоу "Перезагрузка" помогает изменить жизнь тем, кто столкнулся с серьзными психологическими проблемами, рассказал заместитель генерального продюсера ТНТ Аркадий Водахов. По его словам, история московской учительницы не оставила телеканал равнодушным.

"Мы сделаем все возможное, чтобы помочь Олесе Юрьевне в рамках шоу "Перезагрузка", исполнить ее мечту и изменить ее жизнь. Тем более, что об этом мечтает не только она, но и ее ученики", – отметил он.

На конкурс акции "Мечта учителя" школьники прислали более двух тысяч историй, проголосовали 36,5 тысячи человек со всей страны. Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева призналась, что в движении очень переживали за Оксану Юрьевну.

"В РДШ в это время думали, звонили, спрашивали, искали партнеров, кто может помочь, пока наконец не вышли на программу "Перезагрузка" и начали сотрудничество", – рассказала она.

Важно, чтобы школьники видели, как люди откликаются на призыв о помощи, отметила Плещева. "Недаром под слоганом #мывместе проходит общественная акция помощи в пандемии. Именно сообща мы сможем решить любые самые сложные проблемы", – заключила она.

Автор: 19 октября 2020, 17:40 Источник: "Российское движение школьников" ✓ Надежный источник

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