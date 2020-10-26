Самого активного школьника наградят годовым запасом мороженого

В честь пятилетия Российского движения школьников, которое отмечается 29 октября, компания "Чистая линия" выпустила лимитированную партию мороженого с логотипом этой крупнейшей детской общественной организации. Эскимо в шоколадной глазури в особой упаковке получат все участники проходящего в этот день онлайн-марафона, а самый активный школьник будет вознагражден целой коробкой лакомства.

В честь дня рождения Российского движения школьников 29 октября состоится четырехчасовой онлайн-марафон. Особый подарок его участникам подготовила компания "Чистая линия".

"Для меня большая честь поздравить замечательное движение РДШ – Российское движение школьников с их пятилетием. Мы к этой дате выпустили ограниченную партию мороженого российского – это пломбир в шоколаде, в фольге с логотипом движения РДШ", – рассказал вице-президент ГК "Чистая Линия" Армен Бениаминов.

Из этой партии 500 штук будут отправлены победителю и самому активному участнику марафона. Попробовать лакомство смогут и стальные школьники. Все зрители смогут воочию увидеть весь процесс изготовления мороженого. Специально для ребят представители компании проведут экскурсию вдоль производственной линии.

Исполнительный директор РДШ Ирина Плещева отметила, что таким подарком "Чистая линия" поразила сразу две цели. Компания смогла и удовлетворить детское любопытство школьников, которым было бы интересно заглянуть на фабрику по производству лакомства, и помогла детям воплотить мечту о добром волшебнике.

"Получилась история в которой сошлись и встреча с технологиями, и элемент профориентации, и размышления об экологичности производства – все, что сейчас интересно важно ребятам. "Чистая линия" сделала наш праздник познавательно-образовательным", – сказала Ирина Плещева.

Напомним, онлайн-марафон в честь дня рождения Российского школьного движения начнется в 10 утра 29 октября и продлится четыре часа. Основной площадкой мероприятия станет студия на 89 этаже "Москва-Сити". К ней подключатся еще восемь площадок, которые представят все федеральный округа России.

Российское школьное движение объединяет более 500 тысяч детей и 19 тысяч образовательных учреждений из всех субъектов страны. Оно было создано 29 октября 2015 года по инициативе президента России Владимира Путина.