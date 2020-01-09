Маркл и принц Гарри отреклись от королевской семьи

Буквально на днях стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение отречься от королевской семьи. Герцогская чета сложила полномочия.

Поклонники британского двора давно опасались, что экстравагантная супружеская пара, устав от строгих рамок королевского этикета, отречется от своих обязанностей. Меган Маркл и принц Гарри уже высказывали такое желание и теперь решили осуществить его. Они заявили, что титулы им ни к чему.

"После множества месяцев обсуждений и дискуссий мы решили в этом году принять для себя новую прогрессивную роль. Мы намерены сложить с себя полномочия "старших" членов королевской семьи и начать работать, чтобы стать финансово независимыми. Конечно же, мы продолжим поддерживать Ее Величество Королеву. Именно с вашей поддержкой, особенно в последние несколько лет, мы чувствуем, что готовы к этим переменам", – обратились к поклонникам венценосные особы.

Кроме того, герцоги Сассекские подтвердили догадки фанатов о своем переезде. Они заявили, что теперь будут жить на две страны – Великобританию и Канаду. Принц Гарри и Меган Маркл намерены проводить в обоих государствах равное количество времени, что, по их мнению, должно благотворно сказаться на воспитании сына. Родители уверены, что мальчик должен расти в спокойной обстановке.

"Все это предоставит нашей семье возможность сосредоточиться на новых планах, включая запуск нашей новой благотворительной организации. Мы с нетерпением ждем возможности поделиться подробностями переезда и благодарим вас за поддержку", – высказались герцоги в официальном инстаграм-аккаунте.

Как передает телеграмм-канал Dakr Cosmo, британский журналист Джонни Даймонд заявил, что при дворе о решении супружеской пары никто не знал. Новость о снятии королевских полномочий стала сюрпризом для Елизаветы II.