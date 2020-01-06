Украинцы взбесились из-за роскошного отдыха Зеленского

Украинцы буквально взбесились из-за роскошного отдыха главы страны Владимира Зеленского. Он остановился в одном из самых дорогих отелей в Омане.



Президент Незалежной, по всей видимости решил, что провести новогодние и рождественские праздники ему и его семье будет лучше в жаркой стране, нежели в Украине. Кроме того, в Омане у Владимира запланирована встреча с политическими партнерами, что обязывает главу страны к поддержанию своего статуса. Вероятно, этим руководствовался Зеленский, останавливаясь в одном из самых дорогих отелей.

Президент вылетел из Киева в Оман 2 января. Правда, предварительно в страну был отправлен личных охранник Владимира, чтобы провести проверку и удостовериться, что главе Незалежной ничего не будет угрожать.

Исходя из информации на сайте отеля, самый дешевый номер на одного человека обойдется в 635 долларов за ночь (с завтраком), а самый дорогой – президентский люкс – в четыре тысячи евро. Для отдыха с семьей нужно заплатить более тысячи долларов. В отеле есть целый спектр услуг – СПА, бассейны и другой досуг, сообщает издание "Обозреватель".



В свою очередь, украинцам такой шикарный отдых крайне не понравился. Пользователи Сети обрушились на Зеленского с резкой критикой, то сравнивая его с Порошенко, то отмечая, что во время войны в собственной стране не очень корректно устраивать себе райский отпуск: "Ну он же устал от войны, от тупых избирателей. Без отдыха и выходных работает, в поте лица. Эпоха бедности закончилась, но не для всех", "Если так быстро устал, то зачем было идти в президенты?! Здесь пахать надо, как "папа Карло" день и ночь, если действительно хочешь укрепить государство и заботишься о своем народе", "Что, война закончилась? Можно и в отпуск", "Интересно, а какой это уже раз за неполный год новоизбранный отдыхает? Или в стране все в порядке? Делать ничего? Так ли уж сильно устал? Ну не знаю".