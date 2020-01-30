Мишустин закрыл границу с Китаем из-за коронавируса

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. По словам главы правительства, эта мера помешает распространению коронавируса на территории страны, передает ТАСС.
"Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло", – заявил Мишустин на заседании. Премьер-министр добавил, что правительство должно сделать все, чтобы защитить россиян от нового вида пневмонии, сообщает RT.
Министерство иностранных дел порекомендовало гражданам на время отказаться от поездок в Китай. Как уточняет Пятый канал, с 30 января ведомство приостановило выдачу электронных виз жителям КНР для въезда в Россию.
Напомним, что в декабре прошлого года власти Поднебесной сообщили о вспышке коронавируса 2019-nCoV в городе Ухань. Источником инфекции стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынках. К концу января новый вид пневмонии распространился по всей стране, передает URA.ru.
Популярные темы форума
А при чем здесь Скабеева в топе о Водонаевой и народе " быдло"?
Интересная тема. Эликсир молодости и вечной жизни найден.
Кто есть "быдло"?..
Про Крым
В России мало работы
Быдлячество это образ мышления, способ общения...
Эликсир вечной молодости за $ миллиард. Продолжение темы.
Удочка или рыба
Будет ли свадьба у Бузовой с блогером Манукян?
Коронавирус в Китае