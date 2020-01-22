Раскрыт способ заражения коронавирусом в Китае

Накануне состоялась пресс-конференция, на которой выступил заместитель руководителя госкомитета КНР по вопросам гигиены и здравоохранения Ли Бинь. Он заявил, что специалисты продолжают активно изучать коронавирус в Китае.
"Эксперты выяснили, что случаи заболевания в основном выявлены в городе Ухань, уже обнаружены случаи передачи от человека к человеку и заражение медицинского персонала", – высказался Ли Бинь.
Заместитель руководителя госкомитета КНР отметил, что коронавирус в Китае передается исключительно воздушно-капельным путем. Тем не менее, есть риск возникновения его мутации, что может повлечь за собой появление других способов заражения, сообщает РИА ФАН.
Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Об этом сообщило руководство КНР. Удалось установить возбудитель заболевания. Им стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
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