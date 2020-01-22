"Крутышка": дочь Кристины Орбакайте восхитила вокальными данными

Внучка Аллы Пугачевой похвасталась своими вокальными данными. В "Инстаграм" она поделилась видео, на котором поет на английском языке песню братьев Джонас "Sucker". Девочка делает это настолько хорошо, что ее похвалила сама Примадонна.
"Умница моя", – высказалась Алла Пугачева. Фолловеры тоже увидели у дочери Кристины Орбакайте большой потенциал. Они отметили хороший слух и идеальное произношение. "Крутышка", "Талантик", "Гены!!! Замечательный английский у девочки", – написали они.
Кроме того, поклонники поиронизировали на тему того, что Клава в свои семь лет поет лучше, чем ее мама. Какую профессию выберет дочь Кристины Орбакайте в будущем, пока трудно предположить. Помимо пения ей нравится заниматься балетом и рисовать.
Примечательно, что недавно свои вокальные данные показала младшая сестра Кристины Орбакайте – шестилетняя Лиза, младшая дочь Пугачевой. Девочка спела в караоке песню своей мамы "Миллион алых роз".
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