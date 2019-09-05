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Общество

"Трусость и страх": Поклонская поделилась возмущением

Наталья Поклонская. Фото: www.globallookpress.com
Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, как пострадала из-за своего сообщения в память о погибшем главе Донецкой народной республики Александре Захарченко. В Facebook, где она разместила этот пост, ее заблокировали на 30 дней.
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Согласно правилам Facebook, пользователи не должны размещать сообщения, содержащие сцены насилия, враждебные высказывания и травлю, а также изображение обнаженного тела и сексуальную эксплуатацию. Именно этим администрация соцсети объяснило 30-дневную блокировку страницы Натальи Поклонской за пост в память об Александре Захарченко. Какой именно пункт нарушила депутат в сообщении, не уточнили.

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 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

Сама Наталья Поклонская уверена, что подобным образом Facebook в очередной раз продемонстрировал свою политическую зависимость, а также показал, что его главным правилом является постулат "никаких правил". И хотя официальных причин для блокировки аккаунта экс-прокурора Крыма нет, причина подобного шага очевидна.

"Я расцениваю такой шаг как трусость и страх перед фамилией человека, погибшего кaк герой за свою Родину и народ, в чьих сердцах он oстанется навсегда", – цитирует "Царьград" Наталью Поклонскую. Своим возмущением она поделилась в других социальных сетях. Комментаторы согласились, что Facebook вызывает множество нареканий из-за неоднозначного подхода к модерированию пользовательского контента.

Отметим, ранее на Facebook уже жаловался писатель и экс-командир батальона Захар Прилепин. Он отметил, что его блокировали в социальной сети из-за фотографий Александра Захарченко, однако в последний раз подобную меру применили и без обозначения какой-либо четкой причины.

"Мне пришло сообщение об очередном бане на 30 дней. Это четвертый за год, то есть, четыре месяца меня держали взаперти", – заметил тогда Захар Прилепин.

Автор: 5 сентября 2019, 15:23
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