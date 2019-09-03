Малышева собралась пройтись ремнем по "рукам-базукам"

"Мистер синтол", "синтоловый качок", "руки-базуки" – все это прозвища скандально известного блогера Кирилла Терешина. Известность к нему пришла после того, как в Сети появились фотографии изувеченных рук парня. Общественность отреагировала на это неоднозначно. Кто-то от души посмеялся, кто-то решил, что это фотошоп. Другие сочли это уродством.
Терешин неоднократно становился гостем таких программ, как "Пусть говорят" и других. В конечном итоге, когда стало понятно, что со здоровьем шутки плохи, он обратился в "Жить здорово". Медики рассказали парню, как можно облегчить его состояние, но "руки-базуки" не выполнял их предписания.
В последний раз, когда Терешин снова заявился в эфир, "теледоктор" не выдержала. Она выразила неодобрение поведением качка: "Очевидно, что он самый умный у нас". Кроме того, как сообщает телеканал "Царьград", в ходе эфира Елена Малышева сказала: "Пороть тебя некому, хотя иногда и хочется".
Напомним, что ранее Кирилл заявлял, что синтол из его рук можно вырезать, а ибупрофен, который ему посоветовали медики команды "Жить здорово", сильно влияет на печень. В эфире Малышева опровергла эту информацию. Препарат действительно оказывает губительное влияние на ЖКТ, но удалить вещество, которым парень накачал себе мышцы, хирургическим путем нельзя.
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