Стало известно о дурном поступке сына по отношению к принцессе Диане

Королевский эксперт Ингрид Стюарт рассказала, что в детстве герцог Кембриджский заявил родительнице, что не позволит ей повторно выйти замуж. Он считал, что она должна посвятить жизнь исключительно ему и его младшему брату Гарри.
По словам инсайдера, принцесса Диана была шокирована поведением сына и его решительным настроем. Тем не менее, она пошла у него на поводу и пообещала, что выполнит его волю.
А вот герцог Сассекский был лояльнее в этом отношении. Он мечтал о еще одном брате или сестре.
"Она сказала, что Гарри всегда просил ее родить еще одного ребенка, потому что ему надоело быть младшим", – поведала Стюарт.
Мать слепо любила своих детей и была готова ради них на все. В отличие от других королевских семей она уделяла мальчикам все свое время и внимание. Она даже отказалась от услуг няни, чтобы самостоятельно заниматься их воспитанием.
Отметим, что несмотря на обед, данный принцу Уильяму, она не смогла совладать со своими чувствами и закрутила роман с Доди аль-Файедом – сыном египетского миллиардера. Так, они вместе погибли в автомобильной катастрофе 31 августа 1997 года.
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