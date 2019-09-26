Грудной сын заставил Меган Маркл мучиться

По словам супруги внука королевы Елизаветы II, путешествовать с грудничком оказалось не так легко. На протяжении всего полета она "спала с одним открытым глазом", чтобы следить за малышом. Поэтому молодым родителям так и не удалось выспаться на борту самолета.
"Она сказала, что это был долгий перелет с Арчи. Но малыш вел себя очень хорошо", – поведал журналистам один из собеседников Меган.
Несмотря на все переживания заботливой мамы, четырехмесячный сын герцога и герцогини Сассекских чувствовал себя комфортно. Арчи нельзя назвать капризным ребенком, он почти не плакал.
Отметим, это был первый подобный опыт для всей молодой семьи. К слову, полет длился более 11 часов.
В этой поездке сын представителей королевской семьи Британии впервые появился на официальном мероприятии. Как писали ранее "Дни.ру", Меган и принц Гарри взяли ребенка на встречу с архиепископом Десмондом Туту и его дочерью Тандеку.
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