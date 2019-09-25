Меган Маркл расчихвостили вдоль и поперек

На второй день пребывания в Африке пара отправилась в мечеть. Меган выбрала длинное платье цвета хаки и светло-бежевый платок. Дополнили образ балетки в тон.
Маркл и ее супруг встретились с местным имамом. Кроме того, они пообщались с лидерами общин и студентами, проходящими обучение по программе обмена.
Аутфит герцогини Сассекской вызвал бурю эмоций. Многие нашли ее образ нелепым, а также отметили, что Меган сильно поправилась.
"Она представительница королевской семьи, но она так плохо выглядит – оправдания нет", "Это сплошной позор: довольно полная женщина в мятом, неопрятном платье с перетянутым поясом, с неухоженными волосами и половой тряпкой на голове!", "Несуразный вид!", "Разнесло ее нехило, конечно", – раскритиковали представительницу королевской семьи Великобритании злопыхатели.
"Обычная простушка с улицы!" – резюмировал пользователь Сети.
Тем не менее часть аудитории встала на защиту Маркл. "Какая разница, как она прибавила в весе? Муж ее обожает, это видно невооруженным глазом. Почему все должны угождать посторонним людям?", "Хорошенькая! Похожа на принцессу из "Аладдина", "Нормально выглядит. Красивый цвет платья и фасон", "Платок подходит, выглядит в целом хорошо", "Не придирайтесь, вполне нормальный наряд", – встали горой за обожаемую Меган поклонники.
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